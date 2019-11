Remscheider schwer verletzt : Trauma-Therapie nach Messerattacke

Remscheid Wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung sitzen derzeit vier junge Männer zwischen 17 und 21 Jahren auf der Anklagebank des Wuppertaler Landgerichts.

Sie sollen in der Nacht zum 28. April auf einen 26-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Einer der Angeklagten soll dem Opfer dazu noch ein Messer in den Rücken gerammt haben.

Nachdem die Täter ihre jeweilige Tatbeteiligung eingeräumt hatten, sagte nun der junge Mann aus, der in dieser Nacht zum Zufallsopfer geworden war. Er sei mit seiner Freundin von einem Grillabend gekommen, als man an der Bismarckstraße auf die Angeklagten getroffen sei. Er habe lautes Gerede gehört und zwei Personen gesehen, die abseits einer größeren Gruppe gestanden hätten. Denen habe er seine Hilfe angeboten, weil er von einem Streit ausgegangen sei. Dann habe er nur noch gehört, dass er verschwinden solle – und kurz darauf habe er schon den ersten Schlag mit einem Teleskopschlagstock abbekommen.

Er habe daraufhin in Panik ein Messer aus der Tasche gezogen, mit dem er beim Grillabend zuvor noch das Fleisch zerteilt habe. Das Messer sei dann irgendwann weg gewesen – einer der Angeklagten hatte zuvor ausgesagt, dass er in die Messerklinge gegriffen und sich dabei an der Hand verletzt habe. Später soll er das gleiche Messer von der Straße aufgehoben und dem Opfer in den Rücken gerammt haben. Nach eigener Aussage ohne zu wissen, dass es sich dabei um ein Messer gehandelt habe.