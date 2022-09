Teo Otto Theater in Remscheid : Tragisches Aufeinanderprallen der Kulturen

„Madama Butterfly“ – ein Drama mit tragischem Ende, das in Remscheid musikalisch und schauspielerisch überzeugen konnte. Foto: Jürgen Moll

Innenstadt Die 1904 erstaufgeführte Oper „Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini wollten am Freitagabend im Remscheider Teo Otto Theater nur rund 100 Besucher sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Sie ist sicherlich nicht die bekannteste Oper, aber doch eigentlich eine sichere Bank: „Madama Butterfly“ des italienischen Komponisten Giacomo Puccini.

Die Oper, die im Japan des beginnenden 20. Jahrhunderts spielt, wurde am Freitagabend im Teo Otto Theater gegeben, doch viele Sitze blieben leer. Nur rund 100 Zuschauer wollten „Madama Butterfly“ sehen. Wo das erste Philharmonische Konzert in der Vorwoche noch richtig gut besucht gewesen war, ist das Interesse an der Produktion des Landestheaters Detmold zusammen mit den Bergischen Symphonikern leider eher überschaubar.

Ob es an einem Gefühl des Sparenmüssens in unsicheren Zeiten liegt? An der Qualität des Gebotenen jedenfalls sicherlich nicht. Denn Orchester und Ensemble harmonieren prächtig, ergeben trotz räumlicher Distanz zwischen Bühne und Orchestergraben eine stimmige Mischung und entführen das Publikum in die Zeit um das Jahr 1900, als der amerikanische Marineoffizier B.F. Pinkerton (Stephen Chambers) ein Haus in Nagasaki kauft - mitsamt der jungen Geisha Cio-Cio-San alias Butterfly (Megan Marie Hart), die er gleich auch nach japanischer Sitte heiraten darf.

Letztlich ist es ein „Clash of Cultures“, den Puccini da nach der Erzählung „Madame Butterfly“ von John Luther Long und der Tragödie „Madame Butterfly. A Tragedy of Japan“ von David Belasco vertont hat. Und die er, wie es sich für eine ordentliche Oper gehört, mit reichlich Dramatik und einem tragischen Ende versehen hat.

Pinkerton und Butterfly heiraten. Während sie die Verbindung aber sehr ernst nimmt, dafür sogar alle kulturellen und familiären Brücken abreißt, sieht Pinkerton das Ganze eher locker. Doch immer dort, wo tiefe Gefühle im Spiel sind, ist die Fallhöhe entsprechend hoch. Und so endet dieses Spiel der Gefühle mit einem so tragischen wie unnötigen Freitod Butterflys.

Bis es aber soweit ist, vergehen gut zweieinhalb Stunden - und die Zuhörenden können sich über pointiert dargebotene Musik freuen. Puccini hat sich nicht nur textlich dem Gegensatz und den Komplikationen dieses Aufeinanderprallens der Kulturen gewidmet. Auch musikalisch trifft West auf Ost, treffen asiatische Melodien auf die angespielte US-amerikanische Hymne und klar von westlicher Moderne angehauchte Töne.

Das funktioniert auch wunderbar, denn diese auf den ersten Blick vielleicht weit voneinander entfernten Gegensätze werden von den Sängern - ob nun solistisch, liebevoll und zart, oder im Chor und mit entsprechender Klangkraft - eindrucksvoll präsentiert. Dass auf der Opernbühne auch jede Menge schauspielerisches Können gefragt ist, wird dabei gerne einmal vergessen. Umso eindrucksvoller ist es doch, dem Ensemble des Landestheaters Detmold zuzusehen.

Und auch das relativ simple, aber effektiv eingesetzte Bühnenbild, das von einer geschickten Beleuchtung ergänzt wird, tut das Seinige, um die Atmosphäre zu kreieren, in die man sich fallen lassen kann und in der man dann von der wunderschönen Musik Puccinis aufgefangen wird. Diese bringen die Symphoniker im Orchestergraben so sicher und gleichzeitig lebendig zu Gehör, dass man beinahe vergessen könnte, sich in einer Live-Situation zu befinden.

Da sitzt jeder Ton und ergänzt das Bühnengeschehen so perfekt, dass man nur anerkennend nicken - oder zur Pause und am Ende kräftig applaudieren - kann. Natürlich sitzen da Profis, trotzdem ist die Leistung sehr beeindruckend, da es bei solchen Gastspielen eben keine umfangreichen gemeinsamen Probearbeiten der beiden beteiligten Ensembles geben kann.