Wirtschaft in Remscheid : Traditionsunternehmen mit innovativen Ideen

Hohenhagen Jedes zweite Auto in Europa fährt mit einem Edscha-System. Das Remscheider Traditionsunternehmen ist seit seiner Gründung und lange vor dem ersten Auto für seine Scharniere bekannt.

Es sind die kleinen technischen Helfer im Alltag, die auf den ersten Blick nicht sichtbar, häufig sogar erst belächelt werden, später aber einfach nicht mehr wegzudenken sind, auf die Edscha in den vergangenen 15 Jahren sein Augenmerk gelegt hat und damit einen Großteil des europäischen Marktes, kleine Teile Asiens sowie Nord- und Südamerikas beherrscht. Innovationen, die das Fahrzeug in der Handhabung komfortabler und sicherer machen.

Die neueste Innovation, die Edscha nun den örtlichen Medien präsentierte, scheint, wie schon vor rund 15 Jahren der elektrische Spindelantrieb für die Heckklappe, eine nette Spielerei zu sein. Doch wer erst einmal in den Genuss dieses Komforts gekommen ist, will ihn Edscha zufolge nicht mehr missen: Dank des elektronischen Seitentürantriebs lassen sich schwere Türen eines in Hanglage parkenden Autos nicht nur auf Knopfdruck oder per Handy-App, sondern auch händisch völlig mühelos öffnen. Ohne zudem Gefahr zu laufen, dass die Tür – aufgrund des Gewichts oder einer stärkeren bergischen Windböe – zurückfällt.