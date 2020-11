Schwelbrand in Remscheid : Toter nach Feuer an der Nordstraße

Remscheid Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ausgerückt, um einen Schwelbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße zu löschen. Dabei fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper eines 55-jährigen Mannes im Wohnzimmer.

Bekannte hatten der Polizei zufolge Alarm geschlagen, weil sie den Remscheider nicht erreicht hatten. In der Wohnung brannte kein offenes Feuer, der Schwelbrand sorgte allerdings für sehr viel Rauch.

Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um Todes- und Brandursache zu klären.

