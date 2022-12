Lenneper Altstadt Das Comeback eines umstrittenen Kunstwerks

Kurz nach der feierlichen Enthüllung im Beisein des weltbekannten Künstlers am 19. Oktober hatte ein Mann die Stele als Kletterturm missbraucht, dieser Umgang mit dem Kunstwerk war, so hießt es seitens der Stadt, bei der Gestaltung des Fundaments nicht berücksichtigt worden. Carsten Hof erklärt das so: „Es wurde damals entweder nicht der bestellte Beton geliefert oder in seiner Zusammensetzung von Sand und Zement nicht ausreichend durchgemischt.“ Aktuell wird die neu aufgestellte Cragg-Stele noch durch einen Absperrzaun gesichert. In ein bis zwei Tagen, so Carsten Hof, werde dieser aber wieder abgebaut.