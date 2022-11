Remscheider Innenstadt : TK Maxx eröffnet 2023 Laden im Allee-Center

Innenstadt Die Warenhauskette TK Maxx macht ein Geschäft in Remscheid auf. Im Frühjahr 2023 soll ein Shop mit 1510 Quadratmetern Verkaufsfläche im Allee-Center eröffnen. Das teilten am Mittwoch das Unternehmen und das Center-Management übereinstimmend mit.

Mehr als 160 Läden hat das intenational agierende Unternehmen alleine in Deutschland, in Europa sind es insgesamt mehr als 600. Der Ursprung der Idee liegt in den USA. In Wuppertal, wo TK Maxx schon länger vertreten ist, hat sich das Geschäft als Frequenzbringer entpuppt.