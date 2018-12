Unfall bei Remscheid: Tiefstehende Sonne sorgt für Massenunfall auf A1

Remscheid Rettungshubschrauber bringen Schwerverletzte nach Köln und Düsseldorf. Insgesamt 15 Personen kamen zu Schaden.

Den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf zufolge wurden gegen neun Uhr die Autofahrer auf diesem Teilstück von der tiefstehenden Sonne so geblendet, dass ihnen die Sicht auf die Fahrbahn und den Vordermann genommen wurde. Durch abrupte Bremsmanöver einiger Autofahrer verzögerte sich der Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Ronsdorf stark. Ein Pkw-Fahrer übersah dabei einen vor ihm abbremsenden Wagen und fuhr auf. Im Nachgang dieses Zusammenpralls ereigneten sich voneinander unabhängig drei weitere Verkehrsunfälle mit drei, mit zwei und wiederum mit drei Beteiligten, heißt es im Polizeibericht.

Zwei der Schwerverletzten wurden von Rettungstransporthubschraubern in Spezialkrankenhäuser nach Düsseldorf und Köln geflogen. Nach derzeitigem Stand kann laut Polizei eine akute Lebensgefahr bei den verletzten Personen glücklicherweise ausgeschlossen werden. Weitere Verletzte brachten die Rettungswagen ins Sana-Klinikum und in verschiedene Krankenhäuser nach Wuppertal.

Mit einer so hohen Anzahl an Verletzten hat die Remscheider Feuerwehr nicht gerechnet. „Das hat uns schon an unsere Kapazitätsgrenze gebracht“, sagte ein Sprecher. Der Hilfeleistungszug bestand aus insgesamt 30 Einsatzkräften, vorwiegend aus den Standorten in Lennep und in Lüttringhausen. Zwei Notärzte aus Wuppertal wurden angefordert. In insgesamt fünf Rettungsfahrzeugen wurden die Verletzten versorgt.