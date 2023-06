Nach Drogenfund in Remscheid THW baut Plantage in der City ab

Innenstadt · Im Auftrag der Polizei hat das THW am Mittwoch die technischen Anlagen abgebaut, mit denen in ehemaligen Geschäftsräumen einer Bank an der Alleestraße Cannabis gezüchtet wurde.

07.06.2023, 16:51 Uhr

Mehr als 350 erntereife Marihuana-Pflanzen hatte die Polizei vor zwei Wochen bei ihrem Einsatz gefunden. Foto: Polizei Wuppertal