Gesprächsrunde in Remscheid Thema Energieversorgung bleibt spannend

Bergt machte noch einmal deutlich, vor welch schwieriger Situation die Bundesregierung seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gestanden sei. „Wir mussten schnell reagieren und möglichst alle Kräfte bündeln. Es ging darum, die Sicherheit der Energieversorgung des Landes zu gewährleisten. Dass in nur wenigen Monaten von Mai bis November 2022 das LNG-Terminal in Wilhelmshaven auf die Beine gestellt werden konnte, war sicherlich ein enormer Kraftakt“, sagte Bergt. Dass dazu „jede Menge Gas“ zu Hochpreisen eingekauft werden musste, um die Speicher zu füllen, sei die andere Seite. Dazu kämen indes „multiple weitere Krisen und das Herunterfahren der Verbräuche in der Industrie“, was zeige, dass man noch nicht aus der angespannten Lage herausgekommen sei. „Wir haben immer noch Krise, in den vergangenen kalten Tagen sind die Gasspeicher um vier Prozent leerer geworden“, sagte er.