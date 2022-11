Röntgen-Stück im Remscheider Röntgen-Gymnasium : Ein Hoch auf das Wirken des Zufalls

Franz Mestre alias Wilhelm Conrad Röntgen im Theaterstück „Herr Röntgen und der Zufall“ im Röntgen-Gymnasium. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Das biografische Theaterstück „Herr Röntgen und der Zufall“ des „pivoting theatre“ aus Krefeld ließ das Leben des Wilhelm Conrad Röntgen passenderweise in der Aula des Röntgen-Gymnasiums lebendig werden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Was lange währt, wird irgendwann doch noch gut. Eigentlich war das, was am Freitag gleich zweimal in der Aula des Röntgen-Gymnasiums zur Aufführung gebracht wurde, schon für das Jahr 2020 geplant gewesen – zum Doppeljubiläum des berühmtesten Sohns von Lennep, Wilhelm Conrad Röntgens. Zum einen wäre das der 175. Geburtstag Röntgens gewesen, zum anderen der 125. Jahrestags der Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen. Corona hatte dem aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun war es aber soweit, und das „pivoting theatre“ aus Krefeld konnte sein Wissenschafts-Theaterstück über das Leben Röntgens – „Herr Röntgen und der Zufall“ – auf die Bühne bringen. Franz Mestre verkörperte den Wissenschaftler. Mittags durften die Schüler der achten Jahrgangsstufe die Premiere erleben, am Abend fand eine weitere Aufführung statt.

Das Leben Röntgens, so suggerierte es schon der Titel, sei ein einziger, großer Zufall gewesen. „Wie kommt es denn, dass ausgerechnet ein Gymnasium nach einem Mann benannt ist, der noch nicht einmal ein Abitur hat?“, fragte Röntgen etwa. Überhaupt sei es ja ein Zufall, dass er überhaupt geboren worden sei, zumal in Lennep. Zufällig habe es die Familie Röntgen zunächst von Lennep nach Appeldoorn und dann in die Schweiz verschlagen. Es sei auch ein Zufall, dass Röntgen überhaupt eine Universität von innen sehen durfte. Und die erste Begegnung mit seiner Frau Anna Bertha Ludwig in Zürich sei ein wirklich großer Zufall gewesen. Genau wie die Tatsache, dass er mit seinem Diplom als Maschinenbauer in der Tasche von einem Professor darauf angesprochen worden sei, ob er sich nicht der Physik zuwenden wolle.

Info Wilhelm Conrad Röntgen wurde 77 Jahre alt Leben Geboren wurde der Entdecker der Röntgenstrahlen am 27. März 1845 in Lennep, er starb am 10. Februar 1923 in München im Alter von 77 Jahren. Er ist viel herumgekommen, lebte in den Niederlanden, studierte in Utrecht und Zürich, wohnte und arbeitete in Würzburg, Straßburg, Hohenheim und schließlich München. Preis Er bekam 1901 den überhaupt ersten Nobelpreis für Physik verliehen – für die Entdeckung der Röntgenstrahlen.

Und so ging es weiter im Parforceritt durch das Leben des späteren Entdeckers der Röntgenstrahlen. Über die Heirat mit Anna Bertha, den Umzug nach Würzburg, den Versuch der Habilitation dort, die ihm verwehrt blieb, da er kein Abitur hatte. „Ich brauche ein Abitur? Ich bin doch schon Doktor. Examina – die halten so manchen nur vom Lebenslauf ab“, sagte Röntgen. Habilitieren konnte er dann wieder durch einen Zufall – als es ihn nach Straßburg zog. Arbeiten durfte er allerdings erst, als er an die Universität Gießen berufen wurde. Dort lernte er die Freuden der Natur und des Jagens kennen.

Irgendwann hatte der Zufall ihn dann endlich nach Würzburg geführt, wo er schließlich die nach ihm benannten Strahlen entdeckte. Das war 1895, als ihm erstmals eine Aufnahme des Handknochens seiner Frau gelang. Damit hatte er der Medizin eine der wichtigsten diagnostischen Methoden geschenkt – für die er sechs Jahre später den ersten Nobelpreis für Physik erhalten sollte. Wofür er, so begann und endete das Theaterstück, wegen Lampenfiebers keine Dankesrede halten wollte – obwohl das notwendigerweise dazugehörte.

Der Schauspieler Mestre präsentierte das alles auf sehr eindringliche Weise. Mal lakonisch, mal ruppig, dann aufgeregt, immer aber voller Leben und Leidenschaft. Es war ein Ein-Mann-Stück, direkt gerichtet ans Publikum, eine Art Lebensbericht eines allwissenden Röntgens, der möglicherweise, bereits auf dem Sterbebett liegend, seine eigene Geschichte Revue passieren ließ. Im Hintergrund, auf einer großen Leinwand, waren viele historische Aufnahmen zu sehen, etwa aus dem Labor Röntgens, in das er sich 1895 für mehrere Wochen eingeschlossen hatte, um seine zufällige Entdeckung ganz genau weiter zu beobachten und schließlich alle Erkenntnisse aufzuschreiben. Meistens war aber nur die bekannte Unterschrift Röntgens zu sehen. Dazu kamen immer wieder passende Musik vom Band sowie andere Sound-Effekte, die das Geschehen geradezu zum Hörspiel werden ließen.