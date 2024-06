Sicherheit im Straßenverkehr in Remscheid Zieht Ampel zur Unfallstelle an der B229 um? – „Das sollte uns die Sache wert sein“

Für eine eine Ampel an dieser Stelle sprach sich danach eine Ärztin aus dem Ärztehaus in Vieringhause aus. Der Mann, der im März unter so tragischen Umständen uns Leben kam, war ihr Patient. Schon 2018 sei ein 63-jährige Frau an dieser Stelle schwer verletzt worden, erinnerte die Ärztin mit Briefen an die Stadtverwaltung an die Situation an dieser „eklatanten Gefahrenstelle“.