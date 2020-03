Projekt in Remscheid : Ten Brinke baut Berufskolleg am Bahnhof

So soll der Neubau des Berufskollegs am Bahnhof aussehen. Foto: Stadt Remscheid

Innenstadt Stadt und der Generalunternehmer unterzeichnen den Vertrag für das 30-Millionen-Projekt.

Die Ten Brinke Group, den Remscheidern bekannt aus dem Umbau des Hertie-Gebäudes in Lennep, baut das neue Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung am Hauptbahnhof. Am Montagmittag unterzeichnete Prokurist Bert Sluyter von der Ten Brinke-Tochter Imetaal Industriebau zusammen mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) in einem Klassenraum im aktuellen Schulgebäude an der Stuttgarter Straße die Verträge.

31 Millionen Euro soll der Neubau kosten, knapp zehn Millionen Euro mehr als in ersten Schätzungen im Jahr 2016 vorgesehen. Als Generalunternehmer garantiert die Firma mit Wurzeln in den Niederlanden sowohl den Kostenrahmen als auch die rechtzeitige Fertigstellung des Schulneubaus zum Beginn des Schuljahres 2022/2023. Ten Brinke war am Ende des Verfahrens von sieben Bewerbern um den Auftrag für den Schulneubau übrig geblieben. Im Februar entschied der Hauptausschuss in nicht öffentlicher Sitzung die Vergabe.

Bis Oktober dieses Jahres hofft Bert Sluyter auf die Erteilung der Baugenehmigung, um möglichst noch vor Januar 2021 mit den Bauarbeiten am Bahnhof beginnen zu können. Im April 2022 will man das Gebäude fertiggestellt haben. So bliebe ausreichend Zeit für die Inneneinrichtung. OB Mast-Weisz sicherte bei einem Pressegespräch zu, dass die Baugenehmigung zum Wunschtermin vorliegen werde.

Neben der durch den Bauboom der vergangenen Jahre ausgelösten Kostenexplosion ist auch die auf Energieeinsparung ausgelegte Gebäude-Planung ein Grund für die Mehrkosten. Positiven Einfluss auf die Klimabilanz erhoffen sich die Planer auch von der Lage der Schule unmittelbar am Bahnhof mit einem Radweg (Trasse des Werkzeugs) gleich vor der Haustür. So ist neben 80 Stellplätzen für Autos auch die gleiche Anzahl an Fahrradständern vorgesehen.

Schülerin Vivien Jung geht davon aus, dass die Schüler aus Wuppertal ab dem Sommer 2022 vermehrt mit der S-Bahn anreisen werden. Auch für die Berufsschüler oder Studenten aus Solingen wird dies künftig eine Alternative zum Auto sein. Das langgezogene, flache Gebäude verfügt über mehrere Schulhofbereiche und über drei Dachterrassen. Auch ein Schulgarten ist geplant.

Schulleiterin Cornelia Berghaus-Biermann und den anwesenden Kollegen war die Freude über die Unterschrift anzusehen. Ein Großteil der Wünsche der Schule an das neue Gebäude seien in die Planung eingeflossen, berichtete sie. So werden künftig die verschiedenen Fachgruppen ihre festen Bereiche im Berufskolleg haben und nicht mehr ständig hin und her unterwegs sein. Davon verspricht sich die Schulleitung auch ein höheres Verantwortungsbewusstsein der Schüler für den von ihnen genutzten Bereich.