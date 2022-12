Opfer aus Remscheid Telefonbetrüger erbeuten hohe Bargeldbeträge

So erhielt eine 65-jährige Remscheiderin gegen 14 Uhr während eines Aufenthaltes in Gelsenkirchen einen Anruf, in dem ihr eine unbekannte Frau mitteilte, ihr Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und müsse nun eine Kaution im fünfstelligen Bereich entrichten. Gemeinsam mit ihrem 66-jährigen Ehemann übergab die Geschädigte daraufhin an einem vorher vereinbarten Treffpunkt in Gelsenkirchen den genannten Geldbetrag an einen unbekannten Mann.