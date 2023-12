Millionenprojekt in Remscheid Röntgen-Stadion wird ein Teil des Outlet-Centers in Lennep

Das Lenneper Röntgen-Stadion wird für das Outlet-Center von Investor Philipp Dommermuth weichen müssen, dabei aber eine „tragende“ Rolle spielen. „Ein Stück vom Stadion wird im Outlet bleiben“, sagte Architekt Gerd Graf am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Elemente wie Stahlträger oder Sitzbänke sollen unter anderem für die Fundamente genutzt werden. Das gehört zum klimafreundlichen Ansatz des Investors, der mit dem Stuttgarter Architekten Werner Sobek den Vorreiter des nachhaltigen Bauens in Deutschland als Partner gewinnen konnte. Mitarbeiter des Büros werden gerade mit den Details des Projektes vertraut gemacht, stehen aber noch am Anfang ihrer Aufgabe, die vor allem darin besteht, die Nachhaltigkeit des Outletbaus sicherzustellen. Bei anderen Themen des Millionen-Projekts gibt es bereits mehr Konkretes.