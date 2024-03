„Teddykrankenhaus“ in Remscheid Kinder verarzten ihre Stofftiere im Sana

Sie ist eines der fünfzehn Kinder, die am Mittwoch im Sana-Klinikum das neue „Teddykrankenhaus“ besuchten. Anstoß gegeben für das Projekt hatte die Bergische AOK. „Wir haben das Sana gefragt, ob sie Lust hätten, mitzumachen und sie waren sofort begeistert“, erinnerte sich Beate Schulik von der Krankenkasse. Mit dem besonderen Besuch im Krankenhaus wolle man den Kindern die Angst vorm Arzt nehmen, erklärte Schulik. Statt an Menschen wurden den Kleinsten verschiedene Behandlungsmethoden anhand eines mitgebrachten Stofftiers demonstriert. Zuvor durfte sich jede Gruppe der beiden Kitas „Dicke Eiche“ und „Elterninitiative Rappelkiste e.V.“ eine Krankheit überlegen, die das Stofftier hat. Einziges Problem dabei: Bereits die ersten beiden Gruppen konnten sich nicht so recht auf nur eine Krankheit einigen. Also hatten die tierischen Patienten eben sehr viele Krankheiten auf einmal.