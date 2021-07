Nach Unwetter in Remscheid : Technische Betriebe warnen vor Gefahr im Waldgebiet

Remscheid Das heftige Unwetter hat auch in vielen Remscheider Waldgebieten große Schäden an Wegen, Durchlässen und Brücken verursacht, die stellenweise für Gefahr sorgen, warnen die Technischen Betriebe (TBR).

So ist die Wegeverbindung von der Morsbachtalstraße in Höhe Clemenshammer durch den Wald in Richtung Gelpetal an mehreren Stellen unterspült und zum Teil vollständig durch die Wassermassen weggerissen worden.