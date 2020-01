Engagement in Lüttringhausen : Teamplayerin mit Tatendrang

Lüttringhausen Ulla Wilberg setzt auf Kooperationen und möchte gut besuchte Veranstaltungen in Lüttringhausen bieten.

Denn Kulturarbeit lebt davon, dass sich Menschen beteiligen. „Kultur hat auch immer etwas mit Bildung zu tun und sollte jedem zugänglich sein. Örtliche Kulturarbeit, die teils mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, ist ein Schlüssel zu Bildung und Toleranz. Sich offline zu bewegen, Spaß an Musik und Theater zu haben und nicht weit fahren zu müssen, machen den Kulturkreis so wichtig“, sagt sie im Gespräch mit der BM über die Herausforderungen. „Für die Stadt Remscheid und die Menschen ist die Kulturarbeit in Lüttringhausen ein Gewinn, da auf kurzen Wegen viel geboten wird“, fügt sie hinzu.

Erst vor einem Jahr, im Januar 2019, stellte ihr Vorgänger Volker Beckmann den neu aufgestellten Kulturkreis beim Kottenbutteressen vor. Seitdem gehört auch sie dem Kulturkreis an. Beckmann organisierte bis zu seinem Tod viele Veranstaltungen in Lüttringhausen, etwa die „GertenBuchstraße“, die „School’s out-Party“, das Latino-Festival auf der Heimatspielbühne anlässlich des 150. Jubiläums des Lüttringhauser Turnvereines oder auch das Bahnhofsfest.

Als Autorin und Vorleserin weiß sie, wie sehr der Erfolg von kulturellen Veranstaltungen vom Besuch der Menschen abhängt. Seit rund fünf Jahren ist sie als Vorleserin aktiv. Erstmals las sie in ihrer ehemaligen Grundschule, der Walther-Hartmann-Schule, anlässlich des bundesweiten Vorlesetages Kindern vor und ist seitdem Feuer und Flamme für diese Tätigkeit. In den vergangenen Jahren hat sie auf zahlreichen weiteren Events in Remscheid und Umgebung gelesen, unter anderem in der Denkerschmette oder bei der Awo Lennep-Lüttringhausen. Viele Auftritte bestritt sie gemeinsam mit Künstlerin Angela Heise, die vor Beckmann den Kulturkreis leitete. Auch an der Reihe „Remscheid liest“ nahm sie teil, brachte die Veranstaltung 2019 auch erstmals nach Lüttringhausen.