Wetter in Remscheid Gut vorbereitet für starke Schneefälle

Bis in die frühe Mittagszeit war sowohl bei der Feuerwehr als auch bei der Polizei witterungsbedingt alles ruhig: „Der Hauptspot soll laut aktuellen Prognosen ohnehin die Eifel sein, dort wird es wohl am schlimmsten. Mit etwas Glück zieht das an uns vorbei oder streift uns nur auf dem Weg zum Sauerland“, so der Feuerwehr-Einsatzleiter am Mittwoch.