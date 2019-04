Straßen in Remscheid : TBR-Mitarbeiter haben rund 2000 Schlaglöcher geflickt

Straßen in Remscheid

Remscheid Der zurückliegende Winter war eher mild. Wer hofft, auf Remscheids Straßen gäbe es deshalb nur wenige frische Schlaglöcher, den muss Gerald Hein enttäuschen.

„Für uns war es ein durchschnittlich schlechtes Jahr, was die witterungsbedingten Straßenschäden angeht“, sagt der Leiter des Geschäftsbereichs Straßen und Brückenbau der Technischen Betriebe Remscheid (TBR). In Zahlen ausgedrückt: Seit Januar haben die TBR-Mitarbeiter rund 2000 Schlaglöcher geflickt.

Besonders schlimm hat es Hein zufolge Abschnitte getroffen, in denen es ohnehin bereits Risse im Asphalt gab. Der Wechsel von Regen und Frost habe der Fahrbahndecke dann den Rest gegeben. „Wo durch ein Schlagloch eine Gefahr für den Verkehr entsteht, sind wir sofort zur Stelle“, betont Hein. Im Normalfall werde der Schaden umgehend ausgebessert. Ist das nicht möglich, wird die Stelle abgesperrt oder entsprechend beschildert. Auch bei kleineren Abplatzungen bemühe man sich, das Problem sobald wie möglich zu beheben.

Knapp 20.000 Euro hat der Heiß- und Kaltasphalt für die Ausbesserungsarbeiten in diesem Jahr bisher gekostet. Verbaut wurde das Material von bis zu 20 TBR-Mitarbeitern, die jeweils in zwei- bis vierköpfigen Kolonnen unterwegs sind. Für den Straßenbau Personal zu finden, gestalte sich weiterhin schwierig, sagt Hein.

Es gibt verschiedene Wege, wie die TBR auf Straßenschäden aufmerksam werden. Wenn die Winterdienst- und Frostkolonnen unterwegs sind, haben sie auch immer ein Auge auf den Zustand der Straßen. Darüber hinaus finden turnusmäßige Wegebegehungen statt. Deren Taktung hängt Hein zufolge von der jeweiligen Bedeutung der Straße ab. Während eine Fußgängerzone im Normalfall wöchentlich abgegangen wird, kann der Abstand zwischen zwei Begehungen in Außenbereichen auch schon einmal bei acht Wochen liegen.

Immer wieder bekommen die TBR Hinweise aus der Bevölkerung zu Schlaglöchern. Wer einen Schaden entdeckt hat, kann sich telefonisch unter 0 21 91 / 16 24 55 mit dem Geschäftsbereich Straßen- und Brückenbau in Verbindung setzen.

Doch was ist mit Schäden, die sich nach dem Winter offenbaren und durch Ausbesserungen kaum zu beheben sind? „Das müssen wir melden und hoffen, dass eine Sanierung im Haushaltsplan berücksichtigt wird“, erläutert Hein. Doch dahingehend herrscht große Konkurrenz. Denn der Zustand der Straßen sei in Remscheid – wie in ganz Deutschland – schlecht. „Es gibt Sanierungs- und Nachholbedarf, dem man leider nicht von heute auf morgen gerecht werden kann.“