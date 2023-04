Unfall in Remscheid Taxi fährt in Kanalöffnung

Alt-Remscheid · In Remscheid ist ein 43 Jahre alter Taxifahrer am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in eine Kanalöffnung gefahren. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, meldet die Polizei.

25.04.2023, 16:08 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Fahrer war auf der Nordstraße unterwegs, als er auf Höhe einer Diskothek mit einem Reifen in einen vorsätzlich geöffneten Kanalschacht fuhr. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei 5000 Euro. Im Rahmen des Einsatzes fanden Beamte neun weitere ausgehobene Kanaldeckel. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 02 02 / 284-0.

(red)