Tauziehen um den Sportplatz : OB: „Prüfen für Neuenkamp alles durch“

Der Sportplatz Neuenkamp, die Heimstätte des BV 10 Remscheid. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Stadt klärt, ob Sportplatz mit Hilfe von Förderprogrammen erhalten werden kann. Dann soll der Rat entscheiden.

Kann der Sportplatz Neuenkamp durch die Einbeziehung von Förderprogrammen zu für die Stadt tragbaren finanziellen Bedingungen erhalten werden? Diese Frage wird die Stadt in den kommenden Wochen intensiv beleuchten. „Wir prüfen jetzt alles durch, das hat der BV 10 verdient“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) gestern auf BM-Anfrage.

In einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Fußballclubs stellte der OB am Montag im Rathaus die geplanten Schritte vor. So fühlt die Stadt mit einem Brief an das für das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ zuständige Ministerium vor, ob der Platz an der Neuenkamper Straße für eine finanzielle Unterstützung in Frage kommt. Zwei Infos sind dabei besonders wichtig: Die Stadt würde die Sportanlage so erweitern wollen, dass sich zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten für die angrenzenden Schulen und Kitas im Quartier ergeben. Übermittelt wurde aber auch die Information, dass der Remscheider SV als Besitzer des Geländes aktuell 1,5 Millionen Euro als Verkaufspreis fordert. Hier gilt es zu klären, ob das mit den Förderrichtlinien vereinbar ist.

△ Der Sportplatz an der Neuenkamper Straße. ◁ Berthold Fahl (Geschäftsführer BV 10), Elke El-Ghorchi (Grundschule Walter Hartmann, Maurien Heinz (Kita Ahörnchen) und Herbert Schmalenbach (BV 10) wollen den Platz erhalten. Fotos: Moll / Röser. Foto: Röser, Henning

Info Remscheider SV hat den Pachtvertrag gekündigt Pachtvertrag Um „keine Fristen zu versäumen“ hat der RSV den seit 1990 laufenden Pachtvertrag mit der Stadt zum 1. Juni 2020 gekündigt. Entsorgung Ein Zuschuss vom Land für die Kosten der Entsorgung des belasteten Kieselrots in der Laufbahn gäbe es nur dann, wenn die Kommune Eigentümer des Geländes ist.

Parallel will Mast-Weisz mit der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH mit Sitz in Solingen klären, ob es noch andere Fördermöglichkeiten gibt. In Auftrag gegeben wird auch eine Lärmschutzuntersuchung, die klären soll, ob eine Ausweitung der sportlichen Nutzung mit den geltenden bauordnungsrechtlichen Bedingungen vereinbar ist. Schließlich grenzt der Platz unmittelbar an Wohnbebauung. Am Ende dieser Prüfungen will die Stadt dem Rat eine mit vielen Fakten unterfütterte Empfehlung geben, wohin die Reise für den Sportplatz gehen sollte.

Der OB machte gestern klar, dass es bei der aktuellen Kaufpreisforderung von 1,5 Millionen Euro ohne Fördergelder wenig Hoffnung auf eine Happy End für den BV 10 als Nutzer geben wird. Nehme man die Kosten für die Umwandlung in einen Kunstrasenplatz dazu sowie die Kosten in sechsstelliger Höhe für die nötige Altlastensanierung, lande man bei über drei Millionen Euro. Das sei nicht tragbar.

In den beiden großen Ratsfraktionen ruft die Prüfung des Förderprogramms unterschiedliche Reaktionen hervor. SPD-Fraktionschef Sven Wolf sieht wenig Chancen auf Geld aus dem Förderprogramm. Zum einen liege der Platz nicht in einem Städtebaufördergebiet. Das verringere seine Chancen klar. Zum anderen habe eine Nachfrage bei der Landesregierung ergeben, dass in den Jahren 2018 und 2019 nur jedes zweite eingereichte Projekt auch gefördert wurde. Man solle also dem BV 10 „keine falschen Hoffnungen machen“, warnt Wolf. Auch gab er im BM-Gespräch zu bedenken, ob nicht andere Sportanlagen in Remscheid dringender Fördergelder benötigen. So erreiche man mit einer Investition in die Technik des Freibad Eschbachtals viel mehr Menschen, wie der aktuelle Andrang dort zeige.