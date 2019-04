Lennep : Tausende pilgern zum Osterfeuer

Lennep Auf der BM-Bühne sorgten die Musiker von „Reunion“ im Westernlook für Stimmung.

Mehrere tausend Besucher pilgerten am Samstagabend aus allen Himmelsrichtungen zum traditionellen Osterfeuer des Verkehrs- und Fördervereins Lennep in die Bachtalrunde. Bei sommerlichem Wetter und Musik der Country-Band „Reunion“ versprühte der österliche Brauch eine gemütliche Lagerfeuer-Stimmung.

Zum nun zweiten Mal schon fand das Osterfeuer nicht wie sonst auf dem Lenneper Kirmesplatz statt – der befindet sich ja bekanntermaßen im Umbau für das DOC-Parkhaus –, sondern in der Bachtalrunde, knapp 400 Meter weiter. Ein schöner Ort, wie die Besucher bereits im vergangenen Jahr feststellen durften. In diesem Jahr zeigte der idyllische, von viel Grün umgebene Platz bei sommerlichen Temperaturen sein volles Potenzial und lockte entsprechend noch mehr Besucher an die Rader Straße.

„Ich war schon im letzten Jahr dabei, da standen wir noch mit den Füßen im Matsch“, erinnerte sich Besucherin Laura Scherger: „Aber dieses Jahr ist es wirklich sehr schön und viel angenehmer.“ Für die 38-Jährige gehört das Osterfeuer zum Osterfest einfach dazu. „Ich finde es generell einfach schön, am Feuer beisammen zustehen. Und in Lennep trifft man halt immer wieder alte Bekannte. Außerdem kommt man so auch an den Feiertagen raus.“