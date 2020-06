Corona-Virus in Remscheid : Tanzen gegen den Lagerkoller

Die 13-jährige Lea Pimentel trainiert seit acht Jahren in der Tanzschule von Michèle Bialon. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Auch die Remscheider Tanzschule Studio B hat erheblich unter dem Corona-Lockdown gelitten. Vielen Schülern hat das körperliche Training gefehlt. Langsam kehrt allerdings wieder ein wenig Normalität ein.

Für Lea Pimentel ist das Studio B in Lüttringhausen mehr als nur ein Zeitvertreib: Die ehrgeizige 13-Jährige trainiert seit acht Jahren in der Tanzschule von Michèle Bialon, und das normalerweise viermal in der Woche. Normal war jedoch eine lange Zeit nichts mehr: Lea, die sich neben klassischem Ballett noch für Jazz und Modern Dance begeistert und auch Teil der Company des Teo Otto Theaters ist, war in ihre eigenen vier Wände verbannt.

Das Corona-Virus erlaubte es allenfalls, mit YouTube-Videos daheim zu trainieren. Die Videos erstellte Tanzlehrerin Bialon zusammen mit wechselnden Vorzeigeschülerinnen. Das Filmen übernahm ihr Ehemann. Ergänzend gab es für eine Gruppe von erwachsenen Damen unter der Leitung ihrer Co-Trainerin Tatiana Graunke Unterricht per Skype. Bialon sagt, dass die Resonanz auf den Live-Unterricht und die Videos, die nicht öffentlich zugänglich waren, gut gewesen sei. Dennoch ist sie froh, „dass Tanzen seit Mitte Mai wieder in kleinen Gruppen erlaubt ist“. Für ihren Saal in der Herbringhauser Straße heiße das: „Ich unterrichte dort derzeit nur fünf Schüler pro Gruppe.“

Info „Der Nussknacker“ steht auf dem Programm Name Das „Studio B. Schule für Tanz“ besteht seit 2002 und hieß früher „Studio Ballerina“. Weil immer mehr Sparten wie Jazz Dance, Hip-Hop-Tanz und tänzerische Früherziehung hinzukamen, änderte Inhaberin Michèle Bialon, die nach den Methodiken der Royal Academy of Dance ausgebildet ist, den Namen. Company Unter wechselndem Namen trat in den vergangenen Jahren auch ihre Company im Teo Otto Theater auf, mit dem das Tanzstudio seit 2008 kooperiert. Dieses Jahr hätte sie als „Curiosity Company“ im Mai das Stück „Lyrics“ performt. Wegen der Corona-Pandemie entfiel der Auftritt, wird aber nachgeholt. Ballett Als nächstes steht unter Bialons Regie im Teo Otto Theater „Der Nussknacker“ auf dem Programm. Zudem wird es eine Kooperation mit dem Kirchenmusiker Christoph Spengler und dem Kaliningrader Staatsorchester geben.

Es dürften zwar mehr sein. Doch Bialon empfindet einen Mindestabstand von nur 1,50 Metern, auch wegen der Diskussion um die Aerosole, als zu gering. „Das mag ja ausreichen, um sicher zu sein. Ich will aber, dass sich meine Schülerinnen und Schüler auch sicher fühlen.“ Also habe jeder Teilnehmer in ihrem Studio „eine Stange für sich alleine“. Trainiert werde ohne Maske – was bei Einhaltung der Mindestabstände erlaubt und auch physiologisch sinnvoll sei: „Insbesondere Ballett-Training ist Leistungs- und Ausdauersport. Die Muskeln brauchen also viel Sauerstoff.“ Mit einer Maske, egal welcher, „kann man einfach nicht so gut atmen“. Weshalb es auch vernünftig sei, „dass die Ordnungsämter diese Maßnahme im Tanzsaal nicht vorschreiben“.

Dafür erschweren ihr derzeit die räumlichen Restriktionen doch sehr das Berufsleben. Und das, obwohl ihr zweiter und weitaus größerer Tanzsaal im Teo Otto Theater wieder zur Verfügung stehe. „Dafür kann ich einen anderen Trainingsraum, mit dem ich vorübergehend die räumlichen Einschränkungen in meinem eigenen Studio werktags gut kompensieren konnte, nun deutlich weniger nutzen.“ Es handele sich dabei „um einen großen Saal des CVJM Lüttringhausen, den wir zwischenzeitlich fast an jedem Wochentag belegen durften“. Das werde nun schwieriger, „weil dort wieder die Kinder- und Jugendarbeit beginnt“. Weshalb sie „einen weiteren großen Trainingsraum“ suche, den sie „zusätzlich zum Saal in der Herbringhauserstraße anmieten“ könne. Immerhin sei weiter ungewiss, „wann alle Restriktionen wieder aufgehoben werden“. Zumal es viele Experten gebe, „die mit einer zweiten Infektionswelle nach den Sommerferien rechnen“.

Auch hierfür will Bialon gerüstet sein und „nicht bloß kurzfristige Übergangslösungen haben“. Denn sie ist sich sicher: „Gerade für die Jüngeren ist es wichtig, bei einer zweiten Infektionswelle nicht erneut vom Tanzunterricht abgeschnitten zu werden.“ Schon die bisherige Zeit hätte Spuren hinterlassen: „Die Kinder und selbst die Jugendlichen waren total aufgeregt, als sie zum ersten Mal wieder zum Training kommen durften.“

Sie habe das unter anderem an der Körperhaltung und den Augen gemerkt. Für Bialon, die selbst einen Sohn im Grundschulalter hat, war die extreme Nervosität ihrer Schüler keine Überraschung: „Viele Kinder waren zuvor noch nie so lange ohne Fremdkontakte gewesen. Als sie dann plötzlich wieder in ihrem vertrauten Tanzsaal standen, war das für sie fast surreal.“ Vor allem, „weil viele Kinder ihren Hobbys nachgehen durften, während die Schulen noch geschlossen waren“.

Doch es sei gut, „dass die Politik diese Lockerungen zuließ“. Denn selbst die älteren Schüler, teils schon erwachsen, hätten mit der Zeit arg unter dem Lockdown gelitten: „Ich denke da etwa an eine Schülerin, die Jura studiert. Sie sagte mir, dass sie erst während des Shutdowns gemerkt habe, wie sehr sie den Ballett-Unterricht als psychischen Ausgleich braucht.“ Denn ein Ballett-Saal sei „wie ein anderer Planet, auf dem man Kraft tanken kann“.

Anderen Schülern habe vor allem das körperliche Training gefehlt: „Sie klagten, weil sie schon nach kurzer Zeit trotz Video-Trainings nicht mehr in ihre Trikots hineinpassten.“ Bialon gibt zu, dass auch ihr körperliches Wohlbefinden während des Lockdowns gelitten habe. Dabei schere sie sich im Vergleich zu vielen anderen ausgebildeten Ballerinas „eher wenig um die perfekte Ballettfigur“. Ihr sei es stets wichtiger gewesen, „dass die Freude am Tanzen im Vordergrund steht“.