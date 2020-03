Überfall an der Schüttendelle : Tankstellenräuber vor Gericht

Aus der U-Haft hatte der Angeklagte bereits einen Entschuldigungsbrief an die Bedrohte geschrieben. Foto: dpa/Arne Dedert

Remscheid/Wuppertal Es waren nur 28 Sekunden. Die tickten um 4.50 Uhr unbestechlich in den stummen Überwachungsvideos herunter, die einen Remscheider in allen Perspektiven beim Überfall im Oktober 2019 auf die Total-Tankstelle an der Schüttendelle zeigten.

Schwarz gekleidet, mit Schal vor Mund und Nase, die Mütze tief ins Gesicht gezogen: so sah man ihn schnellen Schrittes in den Verkaufsraum zur Kasse gehen. Hastig griff er in der rechten Tasche seiner Jacke nach einer Pistole, lud sie durch, eine Patrone sprang in den Raum. Dann richtete er die Waffe in Richtung der Kassiererin und forderte Geld. Ein Handvoll kleiner Scheine flatterte über die Theke. Der Schwarzgekleidete griff zu und verschwand mit 205 Euro, die restlichen Scheine blieben liegen.

Dass die alarmierte Polizei den Räuber schon nach zwei Minuten in der Kronprinzenstraße stellen konnte, schien ihm recht gewesen zu sein. Der damals 20-jährige Angeklagte schien erst nach dem Überfall gemerkt zu haben, was er gerade angestellt hatte. Kooperativ sei er gewesen, sagten die Polizeibeamten – sofort habe er den Überfall zugegeben und die Schreckschusspistole abgegeben. Ein Klappmesser, nie benutzt, fand die Polizei später noch in der Verkleidung. Dass er betrunken gewesen sei, habe man nicht bemerkt. Auch den heftigen Drogenkonsum nicht, den er vor Gericht schilderte. Acht, neun Tage habe er „durchgeballert“ und nicht geschlafen, Amphetamine konsumiert und Marihuana geraucht – aber seine Probleme seien danach nur noch umso stärker zurückgekommen.

Eine unglückliche Liebe, hohe Schulden und eine schwerkranke Mutter schien er ohne Betäubung nicht ertragen zu können. Der Überfall auf die Tankstelle, eine Spontan-Idee, habe ihm Geld zum Zurückzahlen von Schulden und für Drogenkäufe einbringen sollen. Das „schreckgeweitete Gesicht“ der Kassiererin habe ihm die Sinnlosigkeit seines Überfalls bewusst gemacht, draußen habe er sich erst mal übergeben müssen. Nein, einen wirklichen Plan habe er nicht gehabt. Und auch wie viel Geld ihm dieser hätte einbringen sollen, habe er nie überlegt. Aus der U-Haft habe er bereits einen Entschuldigungsbrief an die Bedrohte geschrieben, den der Anwalt dem Gericht vorlegte.