Bewaffneter Raubüberfall: Tankstellen-Räuber scheinbar gefunden

Remscheid Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt zwei Tatverdächtige zu ermitteln, die für einen Raub auf eine Tankstelle in Remscheid verantwortlich sein sollen.

Der 20-Jährige und sein 13-jähriger Bekannter stehen im dringenden Verdacht, am 9. November 2018 eine Tankstelle an der Solinger Straße überfallen und ausgeraubt zu haben. Während sie Bargeld und Zigaretten an sich nahmen, sollen sie den Mitarbeiter und einen Kunden mit einer Pistole und einem Messer bedroht und anschließend mit ihrer Beute geflüchtet sein. Der noch nicht strafmündige aber polizeibekannte 13-Jährige bleibt in der Obhut seiner Familie. Der 20-Jährige hat die Tat gestanden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.