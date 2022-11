Fall aus Remscheid : Tankstellen-Kassierer betrügt mit Falschgeld

Remscheid Kurioser Fall aus Remscheid: Ein 27-Jähriger stand vor Gericht, weil er an einer Tankstelle wissentlich Falschgeld angenommen hatte. Das kam ihn teuer zu stehen.

Was war passiert am 3. April 2020, als die beiden Männer nach dem Tanken gegen 22 Uhr den Shop einer Jet-Tankstelle betreten hatten? Im Dienst war der 27-Jährige damals nicht, die Abläufe soll er aber gut gekannt haben. So soll er auch gewusst haben, dass die Kollegin zu dieser Uhrzeit überwiegend mit Reinigungsarbeiten im Personalraum beschäftigt ist und man sich üblicherweise schon mal gegenseitig bitten würde, die Kunden abzukassieren. Damit soll der Remscheider gerechnet haben, als er in den späten Abendstunden an der Tankstelle auftauchte. Er stellte sich an die Kasse, als sein Cousin nach dem Tanken bezahlen wollte. Der kaufte dann auch noch so viele Zigaretten unterschiedlicher Marken, dass am Ende 354 Euro zu bezahlen waren.