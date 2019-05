Konzert : Gewaltiges Ton-Bild-Spektakel

Zum Kinosaal wurde das Teo Otto Theater bei der fünften Auflage von On Fire. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Bergischen Symphoniker lieferten zur Licht- und Bildinstallation der Künstlergruppe Warped Type dramatische und einschmeichelnde Musik.

Praktisch ausverkauft – das scheint sich zum Standard der Konzertreihe „On Fire!“ zu entwickeln. Dunkel war es vor Beginn, ein leichter Bühnennebel lag in der Luft, als die Zuschauer sich ihre Plätze suchten. Kein Wunder, denn schließlich standen bei der Produktion mit dem Titel „Symphonic Lights“ Licht, Bild und Ton am Samstagabend gleichberechtigt nebeneinander. Und als die Bergischen Symphoniker in der ganz großen Besetzung unter der Leitung von Peter Kuhn pünktlich starteten, war schnell klar, dass das Publikum eine ganz besondere Inszenierung erwarten durfte.

Links und rechts an den Ausgängen waren Beamer aufgestellt. Wofür, zeigte sich gleich zu den ersten Klängen von „Solvejgs Lied“ aus der Peer Gynt Suite Nr. 2 von Edvard Grieg. Auf der riesigen Leinwand, die quer über die gesamte Bühnenbreite hinter den Musikern aufgebaut waren, tauchten Hände auf, einander fest umklammernde Hände, doch etwas stimmte nicht. Die Hände waren zwar horizontal zu sehen, aber dennoch schien es so, als würde die eine aus der anderen gezogen werden, als würde sie fallen. Und tatsächlich – die Hände entglitten einander unaufhaltsam. Verstärkt wurde dieser Effekt, der von der Licht- bzw. Projektionskünstlergruppe Warped Type entwickelt wurde, durch die Dramatik der Musik, die von Miki Kekenj, der selbst nicht die Geige strich, arrangiert wurde.

Und so merkte man den Übergang zu Hohn Adams‘ „The Chairman Dances“ gar nicht, zu dem auf der Leinwand plötzlich Papierboote gefaltet und auf die Reise geschickt wurden. Durch die Beamer wurden die Bilder auch an die Theaterdecke geworfen, eine clever eingesetzte Lichtshow ergänzte diesen multimedialen Overkill hervorragend. Man konnte sich zurücklehnen, die Augen schweifen lassen, die Ohren hörten sowieso zu und ehe man es sich versah, war man ins Geschehen hineingefallen, war Teil des Ganzen und gleichzeitig erstaunter Beobachter.

Es war eindrucksvoll zu sehen, wie hervorragend Bilder und Musik aufeinander abgestimmt waren. Wenn etwa bei einem Auszug aus Claude Debussys „La Mer“ ein riesenhaftes Auge in eingefärbter Schwarzlichtoptik auf der Leinwand erschien, das hektisch hin und her blickte, mal nach oben, dann nach unten, urplötzlich mehrfach nervös zwinkerte – dann wähnte man sich in der spannendsten Szene eines film noir.