Steckersolaranlagen in Remscheid Symbolischer Beitrag zur Energiewende

Die kleinen Minikraftwerke sind nicht neu, entwickelt wurden sie schon vor einigen Jahren, doch die bürokratischen Hürden waren hoch. Jetzt aber startet die Idee der PV-Anlagen für die Steckdose so richtig durch. „Wenn Sie mal mit offenen Augen durch die Straßen gehen, werden Sie feststellen, dass es schon einige Häuser gibt, an denen einzelne Module etwa an den Balkonen angebracht sind“, erklärt Markus Felix von der Verbraucherzentrale, die gemeinsam mit der Stadt Remscheid interessierte Bürger zu einer themenbezogenen Online-Veranstaltung eingeladen hatte.