Nach gescheiterter Kutschaty-Nachfolge Sven Wolf (SPD) muss sich neu orientieren

Sven Wolf zählt zusammen mit Sven Wiertz zu den großen Talenten, die in der Amtszeit von Fraktionschef Hans-Peter Meinecke in der Remscheider SPD gezielt gefördert wurden. Wiertz zog mit dem überraschenden Sieg von Beate Wilding gegen den CDU-Aktivposten Fred Schulz im OB-Wahlkampf 2004 als Wildings Vertrauter ins Rathaus ein. Seitdem ist dieser Machtbereich im zweiten Stock fest in SPD-Hand. Die CDU kam danach nur mit Jochen Siegfried in die Nähe einer Machtübernahme. Sven Wiertz ist mittlerweile Kämmerer, Stadtdirektor und auch für die Kultur zuständig. Die Wahlbroschüren der SPD tragen seine Handschrift.