Rassismus-Vorfall in Remscheid Trauergemeinde lehnt Priester wegen seiner Hautfarbe ab

Remscheid · Eine Trauergesellschaft hat in der Remscheider St. Suitbertus-Gemeinde einen schwarzen Priester abgewiesen. Dies sei ein Extrem-, aber kein Einzelfall, heißt es im Erzbistum Köln. Der Remscheider Stadtdechant Thomas Kaster machte den Vorfall selbst öffentlich. Was er damit erreichen will.

10.04.2024 , 15:50 Uhr

In Remscheid hat es in der St. Suitbertus-Gemeinde einen Rassismus-Vorfall gegeben. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Jörg Isringhaus