Klimaschutz in den Innenstädten Remscheid sucht Platz für 100 neue Stadtbäume

Wo sie hingehören, ist für Raue klar. „Wir brauchen die Bäume insbesondere in den dicht besiedelten Innenstadtstraßen, wo sie am klimawirksamsten sind.“ In den Hitzeinseln, die auf einer Klimafunktionskarte des Umweltamtes etwa auf dem Stadtkopf von Alt-Remscheid zu finden sind, könnten Bäume durch ihre Verdunstungskälte und ihren Schattenwurf die Lebensbedingungen der Menschen deutlich verbessern.