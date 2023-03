Ehrenamt in Remscheid Jugendschöffen dringend gesucht

Grote, der vielen Remscheidern als Bezirksbürgermeister und vielleicht auch als Ratsmitglied bekannt sein dürfte, bekleidet seit mittlerweile 20 Jahren ein Jugendschöffenamt – erst am Wuppertaler Landgericht, jetzt am Amtsgericht in Remscheid. Mitunter, so sagt er, gebe es natürlich Prozesse, die seien „wirklich harter Tobak“. Etwa wenn es um sexuellen Missbrauch an Kindern geht. Grundsätzlich aber überwiege die Freude daran, etwas bewegen zu können. Dass der selbstständige Unternehmer in der Zeit der Verhandlungen nicht seiner Arbeit nachgehen kann, nimmt er gerne in Kauf. „Es ist eine so wichtige Aufgabe. Es geht nicht nur um Law & Order, sondern immer wieder darum, kreative und individuelle Lösungen im Strafbereich mit zu erarbeiten.“