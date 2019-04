Vermisste Remscheiderin : Suche nach Leonie geht weiter

Remscheid Fast drei Jahre ist es her, dass die damals 15-jährige Leonie verschwand. Ihre Tante hat die Hoffnung nicht aufgegeben.

Fast drei Jahre ist es her, dass die damals 15-Jährige verschwand. Am 22. Juli 2016 stieg sie auf der oberen Alleestraße zu zwei Männern in ein Auto. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke“, sagt ihre Tante. Die Hückeswagenerin kämpft dafür, dass ihre Nichte, die gleichzeitig ihr Patenkind ist, nicht in Vergessenheit gerät.