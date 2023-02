Energieversorgung Stromausfall am Hasten nach Kurzschluss

Im Friseursalon an der Unterhützer Straße sitzen die Kunden plötzlich im Dunkeln. In den Büros gleich nebenan sind die Computer ausgefallen. Ein sogenannter Erdschluss in einer Mittelspannungsanlage im Bereich Feld hat am Donnerstagmorgen in weiten Teile des Hastens zu einem Stromausfall geführt, berichtete EWR-Sprecher Klaus Zehrtner auf Nachfrage. Die Techniker seien nach ersten Meldungen in der Zentrale unterwegs, um das Problem zu lösen. Im Blick habe man auch die Wirtschaftsbetriebe. Am Hasten ist unter anderem die Härterei Gommann beheimatet.