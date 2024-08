Projekt der Remscheider Wirtschaftsjunioren Strom aus Abfall und vertikaler Salat aus dem Container

Salatköpfe für den täglichen Verzehr, die ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Dünger in einem Container nicht nebeneinander auf dem Boden sondern vertikal übereinander wachsen? Klingt seltsam, ist aber möglich. Das Prinzip des „Vertical Farming“, bei dem sparsam und effizient mit Wasser und Lebensraum umgegangen wird, lernten 15 Schüler und Auszubildende aus Remscheid in den Ferien beim Projekt „Nachhaltigkeit erleben“ der Remscheider Wirtschaftsjunioren kennen. Auf dem Gut Einern im Wuppertaler Norden wird seit einiger Zeit an diesem alternativen Versorgungsmodell geforscht.