Knackpunkt Mehrwertsteuer Streit um Hilfen für die Remscheider Gastronomie

Die CDU will, dass der Rat eine Resolution beschließt, in der sich die Politik dafür ausspricht, „dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie auch weiterhin von 19 auf sieben Prozent reduziert bleibt“. Damit greift die CDU eine Forderung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) auf. Der wirbt dafür, die Steuersenkung, die Ende des Jahres auslaufen soll, beizubehalten, um die schwierige Situation in der Gastronomie nicht noch zu verschlechtern. Die Dehoga verweist auf gestiegene Energie-Kosten und hohe Preise durch die Inflation. Im dritten Jahr in Folge habe sich der Umsatz nach unten entwickelt.