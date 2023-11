Mozartstraße in Remscheid Streit mit Streifenpolizisten endet vor Gericht

Aber was war passiert im August 2021, das bereits das Amtsgericht beschäftigt hatte? Dort war der Angeklagte zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, zahlen wollte er nicht. Der Berufungsrichter hatte nun noch mehr Polizisten in den Zeugenstand geladen als das Amtsgericht, man wollte die Sache gründlich aufklären. Die hatte mit einer Ordnungswidrigkeit begonnen und war eskaliert, nachdem der bereits verurteilte Vater des Angeklagten es verpasst hatte, in die Mozartstraße abzubiegen. Der Mann war im Porsche unterwegs, als er sich nach einer Verkehrsinsel zu einem Wendemanöver entschloss und zwei durchgezogene Linien passierte.