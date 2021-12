Remscheider vor Gericht : Streit in der Familie eskaliert

Remscheid Was sich wirklich am Tatabend in der Remscheider Wohnung zugetragen hat, blieb bislang im Dunkeln. Klar ist: Ein Messer war im Spiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Als der Angeklagte abends nach Hause kam, saßen die Kinder beim Homeschooling. Die beiden Jungs hatten die Musik aufgedreht, der 41-Jährige verzog sich mit drei Flaschen Bier auf den Balkon. Er hatte einen anstrengenden Arbeitstag, die Nerven lagen blank. Auch deshalb, weil die in Tunesien lebende Mutter des Mannes an Corona erkrankt war.

Irgendwann an diesem Abend im März 2020 soll er ein Küchenmesser geholt und den 17-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin damit am Arm verletzt haben. Der Junge soll noch vergeblich versucht haben, den Stiefvater mit beiden Händen festzuhalten. So hatten es die Frau und deren Sohn bei der Polizei gesagt – die Beamten waren am Tatabend herbeigeeilt, der Angeklagte wurde der Wohnung verwiesen.

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein: Die Familie, zu der noch zwei weitere Kinder gehören, scheint unter dem Lockdown-Stress gelitten zu haben. Schon morgens soll es Streit gegeben haben, am Abend sei sie Lage dann eskaliert. Der Angeklagte war vom Amtsgericht wegen Körperverletzung zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Weil er dazu auch noch das Jobcenter betrogen haben soll, galt er als „Bewährungsversager“. Die Staatsanwaltschaft war gegen das erstinstanzliche Urteil in Berufung gegangen, weil sie den Mann in Haft sehen wollte.

Nun wird der Fall am Wuppertaler Landgericht neu aufgerollt und man erlebte einen ratlosen Berufungsrichter, der dem Angeklagten nicht glaubt. Vor allem, dass der 41-Jährige sich mit einem Blutalkoholwert von 0,1 an nichts erinnern könne, sei nicht nachvollziehbar. Und dann seien da noch die Verletzungen des Angeklagten, die der sich angeblich selbst zugefügt haben soll. Vier Stiche im Rücken: Man müsse, so der Richter, nahezu unmögliche Verrenkungen machen, um sich so etwas mit einem Messer selbst beizubringen. „Ich habe den Eindruck, dass sie jemanden decken“, machte der Vorsitzende dem Mann eine klare Ansage.

Möglicherweise sei es der Sohn gewesen, der an diesem Abend ausgerastet sei. Oder auch die Lebensgefährtin, die ebenfalls vorbestraft sei. Im Prozessverlauf war nun zu hören, dass die Frau erneut vom Angeklagten schwanger sei. Ein gemeinsames Kind gibt es bereits, mittlerweile lebe man allerdings in getrennten Wohnungen. Man habe sich nach der vermeintlichen Tat versöhnt und sehe sich zwei- bis dreimal in der Woche.

Für den Angeklagten geht es um viel: Bleibt er bei seiner Aussage, drohen ihm neun Monate Haft. Die Lebensgefährtin und deren ältester Sohn waren zwar vom Gericht geladen worden, aber nicht gekommen. Der Junge soll unter einer geistigen Beeinträchtigung leiden, der Frau sei eine Risikoschwangerschaft attestiert worden.