Angriff in Remscheid : Streit gipfelt in Messerattacke

Remscheid/Wuppertal Wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung muss sich ein 21-jähriger Afghane vor dem Landgericht verantworten.

Der Angeklagte soll im November 2020 den Mitbewohner seines Zimmers in der städtischen Unterkunft an der Königstraße mit einem Messer verletzt haben. Der Tat soll ein Streit darüber vorausgegangen sein, dass der Angeklagte im Zimmer geraucht haben soll. Dem Hausmeister und einem Mitbewohner soll es gelungen sein, die Männer zu trennen. Die Rangelei soll dennoch auf dem Flur weitergegangen sein, bis Polizisten den 21-Jährigen gefesselt hätten.

Der Angeklagte schilderte dem Gericht einen bereits in den Wochen zuvor eskalierten Streit, der auch einen Einblick in die zuweilen schwierige Gemengelage in einer Flüchtlingsunterkunft gibt. Anfangs habe er sich über den Einzug des neuen Mitbewohners gefreut, dann habe es jedoch schnell Auseinandersetzungen gegeben. Der vermeintliche Grund: Er habe im Zimmer geraucht, das soll den Mitbewohner gestört haben. Hinzugekommen sei auch noch, dass mal der eine und dann der andere zu laut Musik gehört haben sollen – meist mit dem Handy. Ihn habe das genervt, so der Angeklagte. Gesagt habe er jedoch nichts, weil er angenommen habe, dass der Mitbewohner möglicherweise Probleme hat und nichts habe sagen wollen.