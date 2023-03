Streikaufruf für Remscheider Kitas „Haben zwar ein Angebot bekommen, das ist aber lächerlich“

Beide vertreten sie die Interessen von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst, gemeinsame Sache aber machen die Gewerkschaften Verdi und Komba nur selten. Am Mittwoch dieser Woche ist das anders. Beide Gewerkschaften rufen, jeweils mit einem separaten Aufruf, für den 8. März ihre Mitglieder im Bereich Sozialarbeit und Kindertageseinrichtungen zu Warnstreiks auf. Der Tag ist mit Bedacht gewählt: es ist der internationale Weltfrauentag. In den sozialen Berufen sind insgesamt rund 83 Prozent Frauen tätig, bei den Erzieherinnen in Kitas liege die Quote sogar bei 94 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi.