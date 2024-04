Stadtentwicklung in Remscheid Mit Kita-Campus und Baulandstrategie auf den Weg ins Jahr 2043

Zuwanderung Die Stadt geht davon aus, dass die in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Zuweisungszahlen bei Flüchtlingen weiterhin hoch bleiben werden. Dazu heißt es: „Daher ist die Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften in Remscheid alternativlos, weil dringend ausreichende Puffer geschaffen werden müssen, um eine angemessene Unterbringung geflüchteter Menschen in Remscheid zu gewährleisten.“ Die Stadt will bei ihrem zweistufigen Konzept bleiben, bei dem Geflüchtete aus einem Übergangsheim später in eine Wohnung umziehen. Doch diese fehlen. Die Stadt schreibt: „Aktuell befinden sich 210 Personen auszugspflichtige Personen in städtischen Unterkünften, diese Menschen gelten grundsätzlich als obdachlos. Die Bemühungen, diese Menschen in regulären Wohnraum zu überführen müssen intensiviert und verstetigt werden.“ Die geplante Modulbausiedlung am Lüttringhauser Bahnhof spielt in den Planungen eine große Rolle. „Sollte diese scheitern, muss Ersatz gefunden werden“, heißt es. Ein Team aus den verschiedenen Dezernaten, sowie den EWR und der Gewag soll den Themenkomplex betreuen.