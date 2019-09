Demonstration in Remscheid : Stiller Protestzug für den Klimaschutz

Die Schüler des Leibniz-Gymnasiums positionierten sich an der Blume und hielten bunte Plakate in die Luft. Zu lesen waren die Worte „Leibniz for Future“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Rund 700 Leibniz-Schüler zogen am Freitag zum Adolf-Clarenbach-Denkmal an der Blume und demonstrierten für den Klimaschutz.

Von Cristina Segovia-Buendía

Die ganze Welt trat am Freitag in den Klimastreik. Auch von Lüttringhausen aus wollten rund 700 Schüler des Leibniz-Gymnasiums ein Zeichen für den Umweltschutz setzen und zogen von ihrer Schule bis zum Adolf-Clarenbach-Denkmal an der Blume. Ein symbolischer Ort für den Stadtteil, denn lange vor der „Fridays for Future“-Bewegung setzten sich hier schon vor knapp 20 Jahren Bürger, allen voran der Heimatbund, gegen die Bebauung und für den Erhalt der grünen Landschaft ein.

Ein nahezu stillschweigender Demonstrationszug aus Schülern, Lehrern, einigen Eltern und Unterstützern setzte sich mittags von der Lockfinker Straße aus in Bewegung Richtung Blume: Ohne wehende Fahnen und nicht Parolen skandierend zogen die Demonstranten, angeführt von den Lehrerinnen Verena Leberling und Uta Öhl, die Aufmerksamkeit lediglich durch ihre imposante Präsenz auf sich. In einer nahezu endlosen Schlange pilgerten sie durch den Ort.

Info Bahntickets sollen günstiger werden Klimapaket Weltweit gingen am Freitag Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren. Zeitgleich einigte sich das Klimakabinett der Bundesregierung auf ein Paket, das der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Unter anderem sollen Bahntickets günstiger, Flugreisen dagegen teurer werden. Das Klimapaket soll bis 2023 mehr als 50 Milliarden Euro kosten.

Einige Fußgänger schauten neugierig, andere gingen ein Stück mit. Viele Schaulustige und Unterstützer warteten am Denkmal auf die Schüler, um sie bei ihrer symbolischen Aktion zu begleiten. Die Jungs und Mädchen, die an der Blume nahe der Autobahnauffahrt ankamen, positionierten sich geordnet auf der weitläufigen Wiesenfläche. Immer mehr stießen dazu, stellten sich daneben, bis sich die große Menschenkette um das Denkmal schloss. Einige Schüler hoben daraufhin bunte Plakate mit einzelnen Buchstaben in die Luft. Zu lesen waren die Worte „Leibniz for Future“.

Die Demonstranten verweilten einen Augenblick am Adolf-Clarenbach-Denkmal, verkürzten sich die Zeit mit einigen La-Ola-Wellen, Erinnerungsbilder wurden geknipst. Dass ihnen Klimaschutz wichtig sei, sagten einige Schüler auf Nachfrage, und dass mehr zum Schutz aller getan werden müsse. „Und jeder kann schon im Kleinen damit anfangen“, betonte Sofia (14).