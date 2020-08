Stiftung in Lüttringhausen : Tannenhof will zweite Kita bauen

Lüttringhausen Insgesamt 100 Kinder sollen im Neubau auf dem Klinikgelände der Evangelischen Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen ab dem Jahr 2022 Platz haben. Die bisherige Einrichtung bleibt außerdem bestehen.

Die fünfgruppige Kita solle den modernsten Standards entsprechen und auch für U 3-Kinder ausgelegt sein, so Volk weiter. Das Gebäude, zu dem auch ein eigener Außenbereich zum Toben und Spielen gehören wird, soll in direkter Nachbarschaft zur existierenden viergruppigen Einrichtung der Stiftung an der Remscheider Straße – etwa in der Höhe des gegenüberliegenden Altenheims – gebaut werden. „Die vorhandenen Plätze bleiben bestehen“, versichert Volk. Insgesamt würden so künftig 170 Kinder auf dem Stiftungsgelände von Erzieherinnen und Erziehern betreut.