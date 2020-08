Remscheider Stiftung : Tannenhof übernimmt ein Volksbank-Gebäude

Lutz Uwe Magney (v.l.), Uwe Leicht und Dietmar Volk. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Remscheid/Wuppertal Mit der Übergabe eines Schlüssels zwischen Lutz Uwe Magney, Vorstandsmitglied der Volksbank im Bergischen Land, und Dietmar Volk, kaufmännischer Leiter der Ev. Stiftung Tannenhof, wurde am Donnerstag die Übernahme des ehemaligen Volksbank-Gebäudes in Wuppertal-Barmen durch das Fachkrankenhaus für Psychiatrie symbolisiert.

Das viergeschossige Gebäude in der Bernhard-Letterhaus-Straße 1-3 wird zur Ausweitung des tagesklinischen Angebotes der Stiftung Tannenhof in Wuppertal genutzt. Über zwei Jahre lang hatte die Stiftung nach einer passenden Immobilie in Wuppertal gesucht, um ihr Vorhaben eines kleinen zentral gelegenen Zentrums für seelische Gesundheit zu verwirklichen. Nun habe sie es gefunden, teilte Dietmar Volk zufrieden mit: „Es ist erstklassig an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden und bietet genügend Platz, um all unsere Konzepte umzusetzen.“

1750 Quadratmeter auf vier Etagen stehen der Stiftung Tannenhof seit diesem Monat in Wuppertal-Barmen zur Verfügung, auf denen neben der angestrebten Tagesklinik für rund 40 Patienten in den kommenden Jahren auch eine Krankenpflegeschule integriert werden soll. An der Märkischen Straße in Wuppertal, an der die Stiftung bereits eine Tagesklinik mit rund 20 Plätzen betreibt, die nach dem Umbau in das neue Gebäude mit einziehen soll, sei man schon seit Langem an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.