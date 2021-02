Arbeiten in Lüttringhausen : Stiftung Tannenhof baut neue Sporthalle

Lüttringhausen Bereits im Sommer soll die Halle am Georg-Hafner-Haus der Stiftung Tannenhof fertig sein. Im Gebäude entsteht zudem eine Komfortstation für bis zu 20 Privatpatienten. Insgesamt investiert die Klinik fast 4,6 Millionen Euro.

Die Modernisierung der Evangelischen Stiftung Tannenhof auf dem Klinikgelände in Lüttringhausen schreitet weiter sichtbar voran. Nachdem erst vor wenigen Monaten der neue Parkplatz an der August-Erbschloe-Straße offiziell eröffnet wurde, entsteht in direkter Nachbarschaft bereits das neue Projekt: eine moderne Sporthalle unmittelbar am Georg-Hafner-Haus (GHH). Zeitgleich wird das Erdgeschoss des GHH bei laufendem Betrieb der beiden übrigen Geschosse kernsaniert. Dort entsteht eine psychiatrische Komfortstation für Privatpatienten.