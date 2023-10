Remscheid erhält Bundesförderung Stadt stellt Biodiversitätsmanager ein

Bereits seit Ende September kümmert sich der 30-jährige Sebastian Weidanz darum, die Biodiversität in Remscheid voranzutreiben, jetzt stellte er sich der Öffentlichkeit vor. Schon in seinem Masterstudium in Oldenburg hat sich Weidanz eigenen Aussagen nach intensiv befasst mit der Biodiversität von Streuobstwiesen. Auch sei er mit den Gegebenheiten eines Mittelgebirges vertraut, da er im Harzvorland aufgewachsen sei. „Auf der jetzigen Stelle ist es natürlich noch mal deutlich umfangreicher als im Studium. Jetzt geht es nicht nur um Streuobstwiesen, sondern auch um Managementpläne etwa für Wegerandstreifen, Parkanlagen und Gewässer“, erklärte er. Sein Job sei besonders umfangreich: Von der kleinsten Pflanze in der Straßenfuge bis zum Stadtbaum, all das sei wichtig für die Biodiversität.