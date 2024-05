Stellenabbau in Remscheid Nachfrage nach Wärmepumpen bei Vaillant stark gesunken

Der Heizungshersteller Vaillant reagiert laut Aussagen von Pressesprecher Jens Wichtermann auf die sinkende Nachfrage nach Wärmepumpen und baut rund 700 Stellen ab – etwa 300 davon in Deutschland. „Es handelt sich dabei überwiegend um Stellen in der Verwaltung“, informiert Wichtermann. Weil sich die Vaillant-Zentralverwaltung am Remscheider Standort befindet, sollen hier ein Großteil der 300 betroffenen Stellen in Deutschland abgebaut werden. „Unser Ziel ist, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden“, hält Wichtermann fest.