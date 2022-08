„Aktion Klinkerstein“ in Remscheid : Steinspender fürs Hospiz in Bergisch Born gesucht

Bergisch Born Die zuletzt stark gestiegenen Baukosten sollen für das Christliche Hospiz Bergisch Land nicht zur Hypothek werden. Mit der „Aktion Klinkerstein“ können Spender helfen – und sich auf der Fassade des Flachbaus verewigen.

Die Bauarbeiten für das Christliche Hospiz Bergisch Land an der Bornefelder Straße in Bergisch Born gehen gut voran. Davon konnten sich Journalisten gestern bei einem Ortstermin überzeugen. Im Sommer des kommenden Jahres sollen die ersten Gäste – man spricht in einem Hospiz nicht von Patienten – in die zehn Zimmer einziehen. Alle Räume haben einen Blick ins Grüne, verfügen über eine kleine Terrasse und ein eigenes Bad. Mit 23 Quadratmetern sind die Zimmer so groß, dass auch der Lebenspartner hier übernachten kann. Auf dem allerletzten Abschnitt ihres Lebens sollen es die Menschen, denen medizinisch nicht mehr geholfen werden kann, möglichst gut haben.