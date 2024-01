Auch in Remscheid Apothekensterben steht laut Fachverband kurz bevor

Ein Drittel aller Apotheken in Deutschland sind laut Birgit König, der Vorsitzenden des Apotheker-Bezirksverbands Bergisch Land, im vergangenen Jahr in eine „wirtschaftliche Schieflage“ geraten. Die Gründe dafür seien vielfältig, nicht umsonst habe man gestreikt. Aber: Der Druck habe nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Warum ausgerechnet im Bergischen Land dennoch kaum Apotheken geschlossen haben und was auf Patienten zukommt.