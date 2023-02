Valentinstag in Remscheid Steffi und Jann finden die große Liebe

Steffi und Jann sind bis über beide Ohren verliebt, seit dem 8. Juli 2022 sind sie ein Ehepaar. Die beiden haben sich bei der Lebenshilfe kennengelernt, die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in ihren Werkstätten oder an externen Orten beschäftigt. Steffi und Jann leiden an einer Intelligenzminderung, die ihnen aber trotz allem ein nahezu autarkes Leben ermöglicht. „Wir leben in unserer eigenen Wohnung und machen alles alleine“, erklärt die 34-Jährige. Nur in wenigen Dingen benötigen sie Unterstützung. „Mit der Post und so was, das ist schwer“, sagt Jann und meint damit Anträge und Ämterangelegenheiten. „Und wenn wir was aufbauen, dann holen wir uns auch Hilfe. Zum Beispiel, wenn wir ein Regal aufbauen wollen.“